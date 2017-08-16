Партия завезенных в Астану южных арбузов оказалась заражена личинками дынной мухи

Астана. 16 августа. КазТАГ – Оксана Скибан . Партия южных арбузов, завезенная в Астану, оказалась заражена личинками дынной мухи, сообщил председатель комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства РК Ержан Айнабеков.

«Мы разбирались. Данный факт был зафиксирован (…). Это карантинный объект – дынная муха. Обычно этот вредитель поражает бахчевые культуры. В основном дыню», — сказал Е.Айнабеков на пресс-конференции в правительстве в среду.

По его словам, этот карантинный вредитель имеет распространение в южных регионах РК, а также во всех странах Центральной Азии.

«Каждый год государством выделяется определенная сумма на борьбу, локализацию, ликвидацию карантинных объектов, в том числе по дынной мухе. По данному факту приняты карантинные меры по локализации, ликвидации данной угрозы. В целом вопрос находится на контроле. Все рынки в областных центрах находятся под карантинным контролем по недопущению карантинных объектов», — уточнил спикер.

Напомним, на днях в Казнете появилась видеозапись с гнилыми арбузами на рынке «Алаш» Астаны. На видео женщина в белом халате разрезает арбузы, доставленные, по ее словам, из Южно-Казахстанской области, и демонстрирует их непригодность к употреблению.