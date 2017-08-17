Безвизовый режим привел к увеличению потока туристов из Германии, отмечает казахстанский посол

Астана. 17 августа КазТАГ – Арсен Аскаров . Безвизовый режим привел к увеличению числа туристов из Германии, сообщил посол РК в Германии Болат Нусупов.

«Вы знаете, что с декабря 2016 года в Казахстане введен безвизовый режим сроком до 30 дней для граждан 45 стран, в том числе и для Германии. Данная мера, прежде всего, направлена на развитие въездного туризма и в настоящее время привела к резкому увеличению числа туристов из Германии», — сказал Б. Нусупов на пресс-конференции в МИД РК в четверг.

При этом он отметил, что «многие немцы, приезжая в Казахстан сегодня, на самом деле возвращаются на родину».

«Следует также отметить наличие в Казахстане значительной немецкой диаспоры, а в Германии — наших немцев-земляков, которые поддерживают друг с другом постоянные родственные контакты. Так, например, многие наши бывшие соотечественники предпочитают проводить отпуск в Казахстане с посещением курортных зон и национальных парков. Это обстоятельство, полагаю, также способствует развитию туристической отрасли нашей страны», — добавил Б.Нусупов.