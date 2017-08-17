Экономить на ресторанах и развлечениях рекомендуют в ЖССБ казахстанцам, желающим купить квартиру

Астана. 17 августа. КазТАГ – Оксана Скибан . Желающим приобрести квартиру придется экономить на кафе, ресторанах и развлечениях, считает председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова.

«Я думаю, что достаточно будет иметь зарплату 140-150 тыс. тенге, если он (вкладчик, который желает приобрести квартиру – КазТАГ) будет по 40 тыс. откладывать. Но, конечно, ему придется экономить на всем – никаких кафе, ресторанов и развлечений. Тут или квартира, или вечеринки», — сказала Л. Ибрагимова в кулуарах пресс-конференции, посвященной реализации госпрограммы «Нурлы жер» в четверг.

В качестве примера она привела расчеты по накопительным вкладам на жилье.

«Если гражданин будет вкладывать на один депозит максимальную сумму – 40 тыс. тенге ежемесячно 12 месяцев, то он накопит 480 тыс. тенге (за год – КазТАГ) и к ним добавится 96 тыс. тенге в качестве госпремии, еще 2% начислит банк. В общем, он (гражданин – КазТАГ) соберет за год порядка 600 тыс., а за три года – 1,8 млн тенге (…)», — заключила глава банка.