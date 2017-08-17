Глава минздрава недоволен выполнением программы «Денсаулык» в регионах

Астана. 17 августа. КазТАГ – Арсен Аскаров . Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов недоволен исполнением программы «Денсаулық» в регионах.

«Есть серьезные проблемы по реализации государственной программы развития здравоохранения «Денсаулык». В целом по регионам ситуация тревожная, поскольку стопроцентного достижения индикаторов нигде нет», – сказал Е. Биртанов в четверг на заседании коллегии минздрава.

Как выяснилось, в худшем положении находится Костанайская область, где не достигнуты показатели по болезням системы кровообращения, по раннему выявлению онкозаболеваний.

«Пока наиболее острая проблема в области заключается в дефиците кадров. Сегодня у нас не хватает 316 специалистов!» — заявил руководитель управления здравоохранения Костанайской области Еркен Даутбаев.

Напомним, программа развития здравоохранения «Денсаулық» является логическим продолжением программы «Саламатты Қазақстан», которая была реализована в 2011-2015 годах. Программа «Денсаулық» на 2016-2019 годы нацелена на создание системы общественного здравоохранения.