Глава минздрава РК пригрозил увольнением руководителям региональных управлений за плохую работу

Астана. 17 августа. КазТАГ – Арсен Аскаров . Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов пригрозил увольнением руководителям региональных управлений за плохие показатели в работе.

«Министерство здравоохранения, согласно Кодексу РК об охране здоровья населения, не назначает начальников управления здравоохранения. Они относятся к местным исполнительным органам, но у нас есть право согласовывать при назначении руководителей. В том случае, если руководители очевидно не справляются со своими обязанностями, у нас есть право свое согласование отзывать», — сказал Е. Биртанов в четверг на заседании коллегии минздрава.

«Поэтому я хочу напомнить, что мы намерены этим своим правом воспользоваться, если до конца года ситуация по критичным регионам не будет выправляться. Я считаю, что сегодня управленческих знаний, технологий по управлению и специалистов на рынке достаточно, чтобы привлечь на рынке нужных людей для решения злободневных для нашей страны задач», — подчеркнул он.

По данным минздрава, в 12 регионах Казахстана до сих пор не открыты отделы охраны общественного здоровья. Как уже сообщалось, в худшем положении находится Костанайская область, где не достигнуты показатели по болезням системы кровообращения, по раннему выявлению онкозаболеваний.