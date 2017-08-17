Алматы. 17 августа. КазТАГ – В Алматы 63% теплосетей готовы к предстоящему отопительному сезону, сообщила пресс-служба акимата города.

«На 14 августа к предстоящему осенне-зимнему периоду уже готово к эксплуатации 54 из 78 котельных (69%), 16,3 из 24,78 км трубопроводов водоснабжения и водоотведения (66%), 445 из 660,1 км сетей электроснабжения напряжением 0,4 кВ (67%), и 821 из 1174 км тепловых сетей (63%). Причем гидравлические испытания по так называемым подающим трубопроводам выполнены на 70%, по обратным водоводам – на все 100%», — сказал заместитель акима города Ерлан Аукенов в ходе заседания штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду в четверг.

Он сообщил, что отопительный сезон 2017-2018 гг. в Алматы начнется 15 октября.

Между тем Е. Аукенов уточнил, что из запланированных в этом году к реконструкции 32,4 км теплосетей уже готово к использованию 20 км.

«В этом году протяженность тепловых сетей Алматы, реконструируемых в межотопительный период, достиг исторического максимума. Порядка 30 км магистральных сетей не перекладывали даже в советский период – обычно меняли не более 12-15 км трубопроводов», — отметил замакима.

Кроме того, Е. Аукенов обратил внимание, что строители преуспевают и в возведении новых водоводов и канализации.

«По завершению строительства к концу года протяженность водопроводных сетей в Алматы увеличится на 11,8% – с 3165 км до 3539 км, а канализационных каналов – на 20,7% с 1619 км до 1955 км», — отметил он.

Так, ввод в эксплуатацию 284 км нового водопровода даст возможность этой осенью подключить к централизованному водоснабжению 35 тыс. жилых домов в Алматы, где проживают более 175 тыс. человек.