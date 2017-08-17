Казахстанские продукты питания выходят на рынок Гонконга

Астана. 17 августа. КазТАГ — Национальная компания Kazakh Invest презентовала экспортный потенциал пищевой отрасли Казахстана в рамках крупнейшей международной выставки продуктов питания в Гонконге — Hong Kong Trade Development Council Food Expo-2017, сообщила пресс-служба компании.

Как отмечается, в формате национального павильона в Гонконге представлены 5 казахстанских производителей мороженной, охлажденной баранины, меда, сухого кобыльего молока и растительного масла.

В частности, сообщается, что рынок Гонконга открывает большие возможности для сухого кобыльего молока, поскольку «достаточно просто получить разрешение на ввоз данного продукта на этот рынок».

«Гонконг для Казахстана является привлекательным экспортным рынком с населением более 7 млн человек, ежегодным импортом продуктов питания свыше $20 млрд. В этом году Kazakh Invest организует ряд мероприятий по продвижению продукции «Сделано в Казахстане» на рынок Китая – в Гуанчжоу, Шанхае, Урумчи, Пекине. Казахстанская продукция, качественная и экологически чистая, уже знакома китайскому потребителю. Практически вся продукция казахстанских участников внесена в реестр поставщиков на территорию Китая, теперь подобная работа ведется и по Гонконгу», — отметил директор департамента по развитию и продвижению экспорта министерства по инвестициям и развитию РК Ануар Чужегулов.

Товарооборот Казахстана с Гонконгом по итогам 2016 года составил $19,4 млн, из них экспорт — $10,3 млн, импорт — $9,1 млн.

В формате национальных павильонов на выставке также представлены более 10 стран: Украина, США, Индия, Беларусь, Иран, Корея, Польша и др.