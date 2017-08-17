Главы погранслужб Казахстана и Китая обсудили межведомственное взаимодействие при охране границы

Астана. 17 августа. КазТАГ — Главы пограничных служб Казахстана и КНР рассмотрели вопросы сотрудничества и перспективы межведомственного взаимодействия при охране границы, сообщила пресс-служба ПС КНБ РК.

В Астане делегация пограничной службы КНБ РК во главе с заместителем председателя КНБ РК — директором пограничной службы генерал-майором Дарханом Дильмановым встретилась с делегацией пограничной службы министерства общественной безопасности (МОБ) КНР во главе с директором пограничной службы МОБ КНР генерал-майором Чжень Динву.

«На повестке дня двусторонней рабочей встречи рассматривались вопросы сотрудничества и перспективы межведомственного взаимодействия. В ходе встречи стороны обменялись мнениями об обстановке, складывающейся на государственной границе, и принимаемых мерах по повышению эффективности ее охраны», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Руководителями делегации РК и КНР акцентировано внимание на обеспечении безопасности на границе в вопросах противодействия международному терроризму и экстремизму, провоза оружия, средств террора и наркотических средств через границу.