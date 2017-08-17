Между Казахстаном и Боливией подписана политическая декларация

Астана. 17 августа. КазТАГ — Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов встретился со своим коллегой из Боливии Фернандо Уанакуни Мамани, прибывшим в Астану с первым в истории казахстанско-боливийских отношений визитом, сообщила пресс-служба МИД РК.

«По итогам переговоров министры иностранных дел Казахстана К. Абдрахманов и Боливии Ф. Уанакуни подписали политическую декларацию, в которой были отражены актуальные перспективы двустороннего сотрудничества, включая решение о проведении межмидовских консультаций для дальнейшего поддержания и расширения диалога между Казахстаном и Боливией», — говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

Как отмечается, в повестку прошедших в МИД переговоров вошли вопросы многостороннего сотрудничества, учитывая, что Казахстан и Боливия являются непостоянными членами Совета безопасности ООН в 2017-2018 годы.

Министрами была отмечена важность координации совместных усилий в рамках ООН и других международных организаций для продвижения общих интересов и углубления казахстанско-боливийского партнерства, в таких вопросах, как ядерное разоружение и построение мира, свободного от ядерного оружия.

«Отмечен потенциал развития двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, горнорудной промышленности, а также наращивания деловых связей среди малого и среднего бизнеса. Научные, образовательные и спортивные программы также вызвали взаимный интерес», — указано в сообщении.