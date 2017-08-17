Переход на латиницу не означает отказ от русского языка – Назарбаев

Астана. 17 августа. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем интервью телеканалу «Хабар» коснулся вопроса о переводе казахского алфавита на латиницу.

«Переход на латиницу не означает отказ от русского языка, от кириллицы. Латиница будет касаться прежде всего казахского языка. Все издания, издающиеся на русском языке, русскоговорящим гражданам Казахстана, кириллица остается», — отметил Н.Назарбаев.

Напомним, в апреле Н. Назарбаев поручил разработать казахский алфавит на латинице до конца года и перейти на него до 2025 года.