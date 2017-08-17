Назарбаев поделился ожидаемыми результатами конституционной реформы с тележурналистами

Астана. 17 августа. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в пос. Бурабай Акмолинской области дал интервью телеканалу «Хабар», сообщила пресс-служба главы государства.

«Во время интервью глава государства ответил на актуальные вопросы, связанные с ходом процесса модернизации общественного сознания и рассказал об ожидаемых результатах конституционной реформы», — говорится в сообщении на сайте Акорды в четверг.

Президент Казахстана также остановился на важности проведения международной специализированной выставки EXPO-2017 и поделился планами использования объектов комплекса после завершения ее работы.

Кроме этого, глава государства рассказал о перспективах развития отечественного туризма, в том числе формировании региональных культурно-туристических кластеров.