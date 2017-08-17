Алматы. 17 августа. КазТАГ – Подпольный цех по изготовлению энергетических напитков выявлен в Алматы, сообщили в службе экономических расследований ДГД по Алматинской области.

«11 августа при проведении оперативно-следственных мероприятий сотрудники службы экономических расследований ДГД на территории Илийского района Алматинской области задержали гражданина Республики Казахстан, который распространял на территории Алматы и Алматинской области контрафактную продукцию напитка неизвестного происхождения, выдавая его за энергетический напиток «Dizzy», — говорится в сообщении в четверг.

Так, в ходе проведения дальнейшей проверки в алматинском мкр. «Шанырак» был установлен подпольный цех, где изготавливали контрафактные энергетические напитки «Dizzy».

«По результатам оперативно-следственных мероприятий обнаружено и изъято 6 упаковок энергетического напитка, пищевой краситель, лимонная кислота, шприц, щетки для чистки бутылок, газовая горелка, пустые бутылки из-под напитков «Dizzy», «Золотое Кольцо» и полиэтиленовый рулон для упаковки коробок», — добавили в ДГД.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст.198 ч.2 (нарушение авторских и (или) смежных прав) УК РК.