Астана. 18 августа. КазТАГ – Инструкторы из Индии обучают казахстанских военнослужащих миротворческой миссии, сообщила пресс-служба министерства обороны РК.

«Мобильно-тренировочная группа Вооруженных сил Республики Индия в рамках двустороннего военного сотрудничества проводит занятия для миротворческого подразделения Вооруженных сил Казахстана «Казбриг», — говорится в пресс-релизе, распространенном в пятницу.

По данным минобороны, программа занятий включает в себя обширный теоретический блок по основным видам миротворческих миссий, а также правовые аспекты военно-гражданских отношений и защиту мирного населения в зоне конфликта.

«В течение занятий казахстанскими миротворцами будут изучаться важные документы в миссиях ООН, правила и директивы применения силы, концепция операций, боевые приказы и другие. Тщательно изучив теоретический блок, военнослужащие на практических занятиях получат опыт сопровождения гуманитарного груза, попробуют самостоятельно разрешить различного рода конфликты, продемонстрируют умения в организации и охране оперативной базы и развертывании блокпостов», — поясняется в пресс-релизе.

Кульминацией тренинга для казахстанских миротворцев станет учение «Голубые каски», которое пройдет на одном из учебных полигонов.

В минобороны также отметили, что сегодня казахстанский миротворческий батальон в состоянии уже выполнять боевые задачи за пределами государства.

«Он полностью адаптирован работать как в составе НАТО, так и в составе ОДКБ, КСОРа, ШОС», — подчеркнули в ведомстве.