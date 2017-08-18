Назарбаев выразил соболезнования королю Испании в связи с гибелью людей в теракте в Барселоне

Астана. 18 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования королю Испании Фелипе VI в связи с террористическим актом в Барселоне, сообщила пресс-служба главы государства.

«Казахстан категорически осуждает варварское нападение, направленное против мира и безопасности и поддерживает расширение глобального сотрудничества в борьбе с терроризмом», — говорится в телеграмме, текст которой приводится в сообщении на сайте Акорды в пятницу.

Отмечается, что Н.Назарбаев с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели большого количества людей в результате террористического акта и от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования королю Испании Фелипе VI, семьям и близким погибших, всему испанскому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, атака произошла 17 августа в 17.05 по местному времени на бульваре Рамбла в центре Барселоны. Белый микроавтобус двигался по проезжей части, а потом свернул на пешеходную часть бульвара и проехал 600 м. После этого водитель транспортного средства оставил автомобиль и скрылся.

В результате случившегося, по последним данным, погибли 13 человек, 119 пострадали. Среди пострадавших – граждане Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Северной Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии, Румынии и Алжира. Пока официально подтверждена гибель гражданки Бельгии.

Правоохранительные органы признали наезд на пешеходов в туристическом центре города терактом. Ответственность за атаку взяли на себя боевики «Исламского государства».

По подозрению в совершении преступления задержаны двое: марокканец и житель Мелильи – испанского анклава в Северной Африке. Однако ни один из них не был водителем минивэна. Тот, как сообщается, сумел убежать, и сейчас полиция ведет его интенсивные поиски.

Между тем попытка нового теракта произошла в Камбрильсе к югу от Барселоны. Террористы попытались врезаться в пешеходов на машине, однако по ним открыла огонь полиция. Боевики успели ранить шестерых гражданских лиц и одного сотрудника полиции, прежде чем были убиты. Правоохранительные органы подтвердили ликвидацию четырех боевиков. Еще один нападавший был ранен.

В связи с произошедшим власти Испании объявили трехдневный траур.

По данным МИД РК, казахстанские дипломаты в Испании выясняют, нет ли среди жертв и пострадавших граждан Казахстана.