Казахстанских судисполнителей упрекнули во взяточничестве за снятие ограничений по выезду из страны

Астана. 18 августа. КазТАГ – Арсен Аскаров . Судебные исполнители в Казахстане берут большие взятки за снятие ограничений по выезду из страны, утверждает заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

«Сегодня выстраивается целая коррупционная система на потребности людей выехать за пределы страны. Это стало своеобразной кормушкой для судебных исполнителей. Так, в Восточно-Казахстанской области осужден к трем годам лишения свободы руководитель Жанасемейского территориального отдела по исполнению судебных актов, получивший взятку в сумме 160 тыс. тенге за ускоренное снятие ограничений по выезду из страны», — сказал А. Шпекбаев в пятницу на совещании, посвященном коррупционным рискам в сфере энергетики и исполнения судебных актов.

По данным агентства, ежегодно за решетку попадают более 20 судебных исполнителей, совершивших различные преступления.