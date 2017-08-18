Астана. 18 августа. КазТАГ – Арсен Аскаров . Судебные исполнители в Казахстане идут на сговор с должниками, сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

«Возвращено 34 исполнительных листа на сумму 122 млн тенге – это в первую очередь связано с тем, что у должника отсутствует имущество или доходы, на которые может быть обращено взыскание. Не исключено, что за этим может стоять сговор с должником на основе простых правил – успеть продать, передарить или переоформить. Либо самое простое и часто используемое основание для возврата – «меры оказались безрезультатными», — сказал А.Шпекбаев в пятницу в ходе совещания, посвященного коррупционным рискам в сфере энергетики и исполнения судебных актов.

По его словам, в данной сфере «изначально заложены лазейки» для совершения коррупционных действий.

«Только в 2016 году судоисполнителям поступило свыше 60 тыс. постановлений о взыскании штрафов. Однако установлено, что большая часть штрафов уже была уплачена – это говорит об отсутствии должного контроля. Наиболее ярким способом незаконных действий судебного исполнителя является инструмент ареста имущества. При этом стоимость арестованного имущества может в разы превышать сумму самого взыскания», — добавил зампред агентства.

По итогам внешнего анализа, проведенного агентством, каждое второе обращение в министерство юстиции связано с исполнением судебных актов. Так, из 7378 обращений 3798, или 51,4%, приходится на деятельность департамента по исполнению судебных актов.