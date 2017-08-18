Президент Казахстана указал акимам на слабые места в развитии регионов

Астана. 18 августа. КазТАГ — В Бурабае Акмолинской области на совещании по вопросам социально-экономического развития регионов и реализации государственных программ глава государства Нурсултан Назарбаев указал акимам на слабые места в их работе, сообщила пресс-служба президента РК.

«Первым состоялось выступление акима Астаны Асета Исекешева. Президент Казахстана акцентировал внимание на проблемах транспортной загруженности и нехватки мест в детских садах и школах столицы», — говорится в сообщении на сайте Акорды в пятницу.

По завершении выступления акима Астаны слово было предоставлено акиму Алматы Бауыржану Байбеку. Президент Казахстана затронул вопросы, связанные с участием малого и среднего бизнеса в экономике города и процессом изъятия земель и жилищ для строительства инфраструктуры, отмечается в сообщении.

«Затем был заслушан отчет акима Акмолинской области Малика Мурзалина. Н.Назарбаев отметил низкую загруженность предприятий по переработке сельхозпродукции, а также поручил предусмотреть средства в рамках программы «Нурлы жол» на развитие туристического кластера региона», — указано в информации.

В ходе обсуждения доклада акима Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева глава государства порекомендовал присутствующим главам областей перенять опыт региона в осуществлении ряда социальных и экономических проектов.

Далее с информацией о развитии Алматинской области выступил Амандык Баталов. Президент Казахстана акцентировал внимание на важности развития туристической инфраструктуры на озере Алаколь.

Заслушав отчет акима Атырауской области Нурлана Ногаева, Н. Назарбаев предоставил слово акиму Западно-Казахстанской области Алтаю Кульгинову.

Глава государства, указав на снижение объемов инвестиций в области на 21%, отметил необходимость активизации работы по привлечению инвесторов в регион. Кроме того, был обсужден вопрос своевременного и полного переселения жителей села Березовка в связи с расширением Карачаганакской санитарно-защитной зоны.

Затем был заслушан отчет акима Жамбылской области Карима Кокрекбаева. Президент Казахстана остановился на проблеме снижения объема продукции малого и среднего бизнеса в области и акцентировал внимание на важности увеличения постоянной продуктивной занятости.

Акиму Карагандинской области Ерлану Кошанову Н. Назарбаев поручил решить вопрос с доступом к качественной питьевой воде жителей поселков Каражал и Жайрем.

В ходе обсуждения отчета акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова глава государства обратил внимание на проблему младенческой смертности в регионе.

С докладом также выступили акимы: Кызылординской области — Крымбек Кушербаев, Мангистауской области — Ералы Тугжанов, Южно-Казахстанской области — Жансеит Туймебаев, Восточно-Казахстанской области — Даниал Ахметов, Павлодарской области — Булат Бакауов, Северо-Казахстанской области — Кумар Аксакалов.

Заслушав доклады и отчеты акимов областей, городов Астана и Алматы, Н.Назарбаев подвел итоги совещания и дал ряд конкретных поручений по реализации программ развития страны и регионов.

В частности, он отметил, что в рамках индустриализации ключевым является привлечение инвестиций. «Инвесторы продолжают сталкиваться с бюрократией. Акимы должны переформатировать свою работу на местах, занять активную позицию», — указал глава государства.

Кроме того, президент Казахстана поручил правительству и акимам глубже изучить ситуацию и выработать комплекс действенных мер по решению проблемы задолженности агрохолдингов.

Н. Назарбаев также подчеркнул важность принятия мер по дальнейшему развитию страхования в растениеводстве.