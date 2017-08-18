Между Казахстаном и Афганистаном установят регулярное авиасообщение

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Астана. 18 августа. КазТАГ – Авиарейсы между Казахстаном и Афганистаном станут регулярными, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию РК.

«В рамках официального визита премьер-министра Афганистана Абдулла Абдулла в Казахстан главами авиационных администрации двух стран было подписано соглашение, создающее правовую базу для выполнения регулярных полетов между двумя государствами», — говорится в сообщении на странице комитета в Facebook.

«Достигнутая договоренность между председателем комитета гражданской авиации МИР РК Талгатом Ластаевым и главой администрации гражданской авиации Афганистана Махмуда Шаха Хабиби предусматривает выполнение до 3 международных рейсов в неделю», — уточняется в информации.

Как поясняется, до настоящего времени между двумя странами «выполнялись чартерные полеты афганской авиакомпании «Кам Эйр» по маршруту Алматы-Кабул. Теперь эти рейсы будут переведены на регулярную основу».

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