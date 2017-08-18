Компания «Окжетпес-Т» из Темиртау попросила суд арестовать имущество бывшего директора

Караганда. 18 августа. КазТАГ — Компания «Окжетпес-Т» из Темиртау попросила суд наложить арест на имущество бывшего директора Ерлана Утешева, передает корреспондент агентства из зала суда.

«В производстве Темиртауского городского суда находится гражданское дело по иску ТОО «Окжетпес-Т» к Ерлану Утешеву и Андрею Скляренко в причинении материального ущерба в размере 17 млн тенге. Прошу принять меры по обеспечению искового заявления, поскольку непринятие мер может сделать невозможным исполнение решения суда, в случае если оно будет принято в пользу истца. Учитывая изложенное, прошу наложить арест на движимое и недвижимое имущество ответчиков Е.Утешева и А.Скляренко», — огласил заявление представитель компании ТОО «Окжетпес-Т» в суде в пятницу.

Он также добавил, что 10 августа 2017 года иск ТОО «Окжетпес-Т» к ответчикам был принят в пользу потерпевшей стороны. Однако по ходу его рассмотрения появились новые обстоятельства.

«В части размера суммы иска истцом проведено уточнение ущерба. Супруга ответчика Утешева внесла 10 млн 5 тыс. 413 тенге. Поэтому прошу взыскать солидарно с Е.Утешева и А.Скляренко материальный ущерб в размере 17 млн 575 тыс. 413 тенге», — сказал представитель «Окжетпес-Т» на судебном заседании.

В свою очередь Е. Утешев высказал свое мнение по поводу искового заявления.

«Мне вручили копию голословного искового заявления ТОО «Окжетпес-Т» о взыскании с меня материального ущерба и другого ответчика, А.Скляренко, 17 млн тенге. Поэтому прошу суд детально исследовать мои приведенные доводы. И.о. директора ТОО «Окжетпес-Т» Пугачев в своем иске огульно и голословно обвинил меня преступником. Хотя до сегодняшнего дня нет вступившего в законную силу приговора суда о признании моей вины в причинении материального ущерба», — сказал Е.Утешев в суде в пятницу.

Он попросил суд вынести постановление о прекращении его участия в качестве ответчика по гражданскому иску ТОО «Окжетпес-Т», так как в договоре о госзакупках именно поставщик труб — компания «КазТемирСтил» — должна нести материальную ответственность.

«Однако истец, несмотря на то, что товар был передан под гарантийный срок, установленный договором о госзакупках, не представил суду допустимые доказательства о невозможности использования этого товара, в отношении которого договором установлен гарантийный срок. Отсутствие у истца таких доказательств, безусловно, исключает меня в качестве ответчика при рассмотрении гражданского иска. Также истец не представил доказательств тому, что именно я причинил материальный ущерб предприятию», — сказал Е.Утешев.

В итоге судья Темиртауского городского суда Айдар Михибаев решил вынести решение по исковому заявлению о наложении ареста на имущество бывшего директора Е. Утешева на следующих судебных разбирательствах после предоставления необходимых доказательств по делу.

Напомним, в Темиртауский городской суд поступило исковое заявление от потерпевшей стороны — компании «Окжетпес-Т», которая просила взыскать солидарно с бывшего директора Е. Утешева и менеджера по продажам компании «КазТемирСтил» А.Скляренко материальный ущерб в сумме Т17 821 977.

Ранее сообщалось, что 29 мая текущего года Е.Утешев был задержан по подозрению в хищении бюджетных денег — Т27 млн. 31 мая суд санкционировал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, за правом внести залог в размере 500 МРП.

Согласно материалам дела, подсудимый подозревается в закупе водопроводных и тепловых труб по заведомо завышенным ценам. Разницу между реальной стоимостью изделий и фиктивной стоимостью, по версии следствия, Е.Утешев присвоил.