Астана. 19 августа. КазТАГ – Погода без осадков сохранится в субботу на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, утром туман, ветер северных направлений 5-10 м/с, +23+25.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +26+28.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях ожидается ясная погода, без осадков, утром местами туман, +20+25, +20+25 и +22+27 соответственно. На территории Павлодарской области местами небольшие кратковременные дожди с грозами, утром туман, +17+22.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях местами кратковременные дожди с грозами, усиление ветра 15-20 м/с, возможно выпадение града, +18+23 и +17+22 соответственно.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областей сохраняется ясная погода без осадков, местами возможно усиление ветра 15-20 м/с, +28+33, +30+35 и +33+38 соответственно; в Кызылординской области возможны пыльные бури. В Алматинской области без осадков, +26+31.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях также сохраняется погода без осадков, +30+35, +29+34, +28+33 и +27+32 соответственно; в Мангистауской и Западно-Казахстанской областях местами усиление ветра 15-22 м/с.

В Атырауской, на большей части Алматинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, местами Южно-Казахстанской, Жамбылской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие трое суток на реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности.