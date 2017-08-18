Назарбаев отметил слабый темп строительства автодорог и социальных объектов в областях

Астана. 18 августа. КазТАГ — В пос. Бурабай Акмолинской области на совещании по вопросам социально-экономического развития регионов и реализации государственных программ глава государства Нурсултан Назарбаев отметил слабый темп строительства автомобильных дорог и социальных объектов в областях, сообщила пресс-служба президента РК.

«В части выполнения программы «Нурлы жол» глава государства отметил слабый темп строительства автомобильных дорог и социальных объектов в областях», — говорится в сообщении на сайте Акорды в пятницу.

Кроме того, он указал на отставание по вводу школ и детских садов.

«В этом году выделено более 70 млрд тенге на строительство 109 объектов образования, из которых в текущем году планировалось ввести в эксплуатацию 70. На сегодня введены только 7 школ и 2 детских сада. Большая часть запланированных объектов образования в Алматинской, Южно-Казахстанской и Актюбинской областях. Поручаю правительству и акимам регионов принять необходимые меры по своевременному вводу всех запланированных объектов», — распорядился президент.

В отношении реализации программы «Нурлы жер» Н. Назарбаев указал на слабую информированность населения и низкую активность участия банков в ней.

Подводя промежуточные итоги реализации программы индустриально-инновационного развития, глава государства отметил необходимость цифровизации экономики и внедрения новых технологий в производство.

Кроме того, Н.Назарбаев акцентировал внимание на важности развития конкурентоспособных экспортных производств, подчеркнув необходимость своевременной реализации экспортной стратегии.

«Отметив эффективность реализации плана приватизации в привлечении инвесторов, глава государства призвал не форсировать процесс продажи акций крупнейших казахстанских компаний без максимальной выгоды для государства», — отмечается в сообщении.

Также он обратил внимание на необходимость повышения эффективности программы занятости и поручил акимам активизировать работу по созданию постоянных рабочих мест в регионах.

При этом Н. Назарбаев отметил слабый темп микрокредитования, несмотря на выделение в текущем году Т37 млрд для развития массового предпринимательства.

Президент Казахстана поручил правительству и акимам глубже изучить ситуацию и выработать комплекс действенных мер по решению проблемы задолженности агрохолдингов.

Он отдельно остановился на вопросе реализации программы «Рухани жаңғыру» и отметил общегосударственное значение задач, указанных в ней. «Общество положительно приняло направления модернизации. Необходимо вовлечь в эту работу всех людей. При этом акимам нельзя забывать об ответственности за реализацию программы», — сказал глава государства.