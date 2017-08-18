Назначен глава нацкомпании «Казахстан инжиниринг»

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Астана. 18 августа. КазТАГ – Орман Нурбаев назначен председателем правления АО «НК «Казахстан инжиниринг», сообщается на сайте премьер-министра Казахстана.

О.Нурбаев в разные годы работал в администрации президента РК, в министерстве экономики и бюджетного планирования, в системе министерства иностранных дел РК, в том числе в ряде казахстанских загранучреждений.

Напомним, месяц назад ранее занимавший пост председателя правления нацкомпании Ерлан Идрисов досрочно покинул свой пост.

Е.Идрисов руководил «Казахстан инжиниринг» с февраля 2015 года.

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