В Казахстане предлагают для кандидатов в президенты и парламент при сдаче декларации о доходах установить отклонения в 1 МЗП

Астана. 18 августа. КазТАГ – Оксана Скибан . Для кандидатов в президенты и парламент РК предлагается установить отклонения в одну месячную заработную плату при сдаче ими декларации о доходах, сообщил заместитель председателя Центризбиркома РК Владимир Фоос.

«Мы не собираемся отменить эту норму (предусматривающую отмену регистрации кандидата в связи с непредоставлением достоверной информации по декларации – КазТАГ). Мы хотим сделать в ней люфт в одну МЗП», — сказал В. Фоос на межведомственной комиссии при обсуждении законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О выборах в РК» в пятницу.

По его словам, в ходе проведения последних выборов в стране были ситуации, когда кандидатов снимали с регистрации за маленькие суммы, не предоставленные в декларации.

«Мы проанализировали недавно опять последние выборы. И еще раз удостоверились, что снятие кандидата может быть за (маленькие суммы – КазТАГ). Самая маленькая сумма – 39 тенге (…). Это вопрос коррупции, но в 2016 году после больших выборов Верховный суд поставил вопрос о том, что при таких маленьких отклонениях, когда снимаются на местах, ВС не видел ни вины, ни умысла. И если бы не было других каких-то нарушений, они так прямо и сказали – мы бы не знали, как выйти из этого положения», — указал спикер.

В связи с этим ЦИК предлагает установить для кандидатов отклонение в декларации о доходах в 1 МЗП.

«Мы хотим сделать люфт. Это не будет противоречить закону о коррупции. (…) Мы хотим сделать люфт в размере 1 МЗП. Это та граница, которая дается на ошибку при заполнении либо еще что-нибудь, потому что случаи иной раз действительно дикие встают. Пенсию получил, пришел на счет, пенсию отметил, снял, часть не снял, часть осталась на карточке. А он ее и не указывал, да он просто и не знал, что она там лежит. И вот этот человеческий фактор мы хотим исключить и помочь кандидатам», — заключил В. Фоос.