В Казахстане временно приостановлен прием старых автомобилей на утилизацию

Алматы. 18 августа. КазТАГ — В Казахстане временно приостановлен прием старых автомобилей «Оператором РОП», следует из сообщения компании.

«С 16 августа 2017 года временно приостановлен прием старых автомобилей, предусматривающий выплату денежной компенсации. Введение данной меры связано с досрочным освоением выделенной министерством энергетики РК квоты на 2017 год», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

В настоящее время ТОО «Оператор РОП» ожидает согласования дополнительной квоты по программе выкупа старых автомобилей, соответствующий запрос направлен «Оператором РОП» в министерство энергетики РК.

Между тем продолжается прием легкового, пассажирского и грузового транспорта по программе утилизации ВЭТС в обмен на скидочный сертификат размером до Т650 тыс.

Вся последующая информация будет размещаться на официальном сайте компании.

Как уже сообщалось, программа по утилизации автомобилей была разработана по поручению министерства энергетики РК и запущена с 21 ноября 2016 года.