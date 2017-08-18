В Казахстане разработают подробный план по ликвидации причин, способствующих коррупции в госорганах

Астана. 18 августа КазТАГ – Арсен Аскаров . В Казахстане разработают подробный план по ликвидации причин, которые могут способствовать развитию коррупции в государственных органах, передает корреспондент КазТАГ.

«Дорожную карту по анализу коррупционных рисков должен сменить подробный, конкретный план по устранению причин, указанных нами в рекомендации. Поручаю департаменту антикоррупционной политики разработать и внести на утверждение соответствующий документ», — сказал заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев в пятницу на совещании, посвященном коррупционным рискам в сфере энергетики и исполнения судебных актов.

При этом он призвал 2 казахстанских министерства – минсельхоз и минфин — не допускать создания условий для коррупции.

«Административные барьеры и законодательные акты, условия для коррупции — все это сегодня можно решить и устранить. Но, к сожалению, предварительный анализ хода исполнения вынесенных нами рекомендаций в адрес министерств сельского хозяйства и финансов показал формальные подходы указанных госорганов. Этого нельзя допускать, так как любые действия по воспрепятствованию исключения причин и условий коррупции можно расценивать как пособничество коррупции», — указал он.