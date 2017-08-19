600 объектов вошли в сакральную карту Казахстана

Новости 75 0

Астана. 19 августа. КазТАГ – Определены и отобраны 100 сакральных объектов на уровне республики и 500 объектов – на уровне регионов, сообщила пресс-служба министерства культуры и спорта РК.

«Мы впервые в истории независимого Казахстана приступили к качественной систематизации памятников историко-культурного наследия и культурного ландшафта страны в контексте его сакрализации. (…) После кропотливой работы по отбору и систематизации общенациональных и локальных сакральных мест ими были определены и отобраны 100 сакральных объектов на уровне республики и 500 – на уровне регионов», — сказал министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы на третьем заседании Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при президенте РК.

При этом он отметил, что в целях эффективной реализации данной работы при Национальном музее РК был создан специальный Центр «Қасиетті Қазақстан». При нем действует Научно-экспертный совет, куда привлечены именитые ученые и ряд общественных деятелей – всего 40 человек.

Сообщается, что определены научные группы, куда будут привлечены специалисты-археологи, историки, местные краеведы, которые станут непосредственными участниками проводимых полевых работ, а также будут подобраны и другие специалисты, усилиями которых осуществится методологическое сопровождение всего проекта.

«В целях проведения полевых исследований по 6 основным направлениям республики запущены этнокультурные научные экспедиции с участием ведущих археологов, этнографов, культурологов, краеведов и других специалистов», — отмечается в сообщении.

Также, по данным минкультуры, было создано специализированное объединение казахстанских краеведов «Туған жер».

Напомним, глава государства Нурсултан Назарбаев в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» поручил разработать проект «Духовные святыни Казахстана», в рамках которого и ведется работа по определению сакральных мест республики.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. 20 памятников истории и культуры Астаны вошли в сакральную карту столицы
  2. Древние городища, заповедник Барсакельмес и горы Каратау предложили включить в сакральную карту в Кызылординской области
  3. Близ Атырау ведут раскопки городища Золотой Орды XIV в.
  4. На Шымкентском НПЗ завершен монтаж двух крупных объектов установки каталитического крекинга
  5. Пентагон подготовил план бомбардировок 20 объектов КНДР

Новости партнеров

Загрузка...