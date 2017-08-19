600 объектов вошли в сакральную карту Казахстана

Астана. 19 августа. КазТАГ – Определены и отобраны 100 сакральных объектов на уровне республики и 500 объектов – на уровне регионов, сообщила пресс-служба министерства культуры и спорта РК.

«Мы впервые в истории независимого Казахстана приступили к качественной систематизации памятников историко-культурного наследия и культурного ландшафта страны в контексте его сакрализации. (…) После кропотливой работы по отбору и систематизации общенациональных и локальных сакральных мест ими были определены и отобраны 100 сакральных объектов на уровне республики и 500 – на уровне регионов», — сказал министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы на третьем заседании Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при президенте РК.

При этом он отметил, что в целях эффективной реализации данной работы при Национальном музее РК был создан специальный Центр «Қасиетті Қазақстан». При нем действует Научно-экспертный совет, куда привлечены именитые ученые и ряд общественных деятелей – всего 40 человек.

Сообщается, что определены научные группы, куда будут привлечены специалисты-археологи, историки, местные краеведы, которые станут непосредственными участниками проводимых полевых работ, а также будут подобраны и другие специалисты, усилиями которых осуществится методологическое сопровождение всего проекта.

«В целях проведения полевых исследований по 6 основным направлениям республики запущены этнокультурные научные экспедиции с участием ведущих археологов, этнографов, культурологов, краеведов и других специалистов», — отмечается в сообщении.

Также, по данным минкультуры, было создано специализированное объединение казахстанских краеведов «Туған жер».

Напомним, глава государства Нурсултан Назарбаев в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» поручил разработать проект «Духовные святыни Казахстана», в рамках которого и ведется работа по определению сакральных мест республики.