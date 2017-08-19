Назарбаев ознакомился с работой кокшетауского предприятия по производству минеральной воды

Астана. 19 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Кокшетау посетил АО «Кокшетауминводы», занимающееся производством минеральной воды, сообщила пресс-служба главы государства.

«В ходе посещения Нурсултан Назарбаев был проинформирован об экономических показателях работы предприятия, в том числе производительности, количестве созданных рабочих мест, объеме привлеченных инвестиций», — говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте Акорды.