Назарбаев осмотрел пшеничные поля в Акмолинской области и обсудил с аграриями развитие экспорта продукции

Астана. 19 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Акмолинской области посетил хозяйство ТОО «Умай жер», сообщила пресс-служба главы государства.

«Глава государства ознакомился с состоянием пшеничных полей и деятельностью аграрного предприятия, специализирующегося на производстве и реализации продукции растениеводства. Нурсултану Назарбаеву было доложено о предстоящей уборочной кампании и готовности к ней сельскохозяйственной техники», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в субботу.

В ходе визита президент Казахстана провел беседу с аграриями области и поинтересовался текущим состоянием дел в сельском хозяйстве.

Кроме того, глава государства обсудил с сельхозпроизводителями вопросы субсидирования сельского хозяйства, развития экспорта аграрной продукции, а также процесс технологической модернизации хозяйств.