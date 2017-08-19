Атырау. 19 августа. КазТАГ – В Атырауской области 5 южноафриканских сотрудников компании депортируют на родину за нарушение миграционного законодательства, сообщила пресс служба ДВД Атырауской области.

«Сотрудниками УМС ДВД Атырауской области при проведении профилактических мероприятий было установлено, что 25 граждан ЮАР, прибывшие на работу в ТОО «Raim Group», нарушили миграционное законодательство. Иностранные граждане отсутствовали на месте фиктивного проживания, которое было зарегистрировано при въезде в Казахстан», — сообщили в ДВД.

В результате привлечены к ответственности 20 граждан ЮАР. По решению Жылыойского районного суда за нарушение ч.2 ст.517 КоАП РК они должны выплатить штраф на общую сумму Т680 700. Еще 5 жителей Южно-Африканской Республики будут выдворены за пределы страны.