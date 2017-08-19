Семья полицейского была найдена убитой в ВКО

Алматы. 19 августа. КазТАГ – Семья полицейского погибла в с. Улкен Нарын Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области, пишет портал YK-news.kz.

По данным портала, семью, в которой произошла трагедия, знали в Улкен Нарыне довольно хорошо. Он – сотрудник РОВД, его жена работала учителем информатики и физики в сельском лицее, находилась в декретном отпуске. Десятилетняя дочь окончила четвертый класс в местной школе.

Сейчас идет досудебное расследование по статье «Убийство». Однако из неофициальных источников стало известно, что рассматривается и другая версия – самоубийство женщины. Перед смертью она могла убить и своих детей.

«Но пока все это лишь предположение. Официально по этому поводу не было сделано ни одного заявления. Муж женщины не в состоянии что-либо предположить и (…) ждет официальных результатов расследования. А на вопрос, были ли предпосылки к суициду, мужчина не ответил», — отмечается в публикации.

По его словам, в целом в поведении жены ничто не указывало на то, что она способна что-то сделать с собой и детьми. Кроме того, не было и предсмертной записки.

Как сообщалось, 10 августа в с. Улкен Нарын с признаками насильственной смерти были найдены тела 2-х детей 10-ти лет и 8 месяцев и их 34-летней матери. Тело женщины было найдено висящим на проводе, а на телах несовершеннолетних были обнаружены резаные раны. По данному факту начато досудебное расследование по статье «Убийство двух и более лиц». Прокуратура Восточно-Казахстанской области взяла на особый контроль расследование этого дела. Назначен процессуальный прокурор, выясняются все обстоятельства инцидента.