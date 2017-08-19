Назарбаев принял участие в открытии гольф-клуба в Щучинске

Астана. 19 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии гольф-клуба «Бурабай» в п.Щучинск Акмолинской области, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении на сайте Акорды в субботу, выступая на открытии гольф-клуба, глава государства поздравил всех с открытием нового спортивного объекта и отметил важность реализации туристического потенциала региона. Он подчеркнул, что осуществление этого проекта послужит дальнейшей привлекательности курортной зоны и увеличению притока отечественных и зарубежных туристов.

«Мы хотим развивать Бурабай как одно из перспективных туристических направлений Казахстана. Это делается для привлечения туристов и любителей спорта в этот регион», — сказал Н.Назарбаев.