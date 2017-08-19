Сотрудничество в сфере строительства железных дорог обсудил премьер РК с главой исполнительной власти Афганистана

Астана. 19 августа. КазТАГ – Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев встретился с главой исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдуллой, сообщается на сайте главы правительства РК.

«В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и ход реализации договоренностей, заключенных главами двух государств в ходе визита президента Афганистана А.Гани в Астану в ноябре 2015 года», — говорится в сообщении в субботу.

Также рассмотрены меры по улучшению транзитного потенциала региона и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере строительства железных дорог, был поднят вопрос продолжения взаимодействия стран в области образования.

Товарооборот между Казахстаном и Исламской Республикой Афганистан по итогам 2016 года составил $489,4 млн в том числе экспорт – $486,8 млн, импорт – $2,5 млн. За январь-май 2017 года товарооборот составил $195,8 млн, в том числе экспорт – $195,2 млн, импорт – $0,6 млн.