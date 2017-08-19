Продлена до конца 2019 г. нулевая пошлина на ввоз в ЕАЭС какао-продуктов

Алматы. 19 августа. КазТАГ — Продлена до конца 2019 года нулевая пошлина на ввоз в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) какао-продуктов, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«До 31 декабря 2019 года продлен срок действия нулевой ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении отдельных видов какао-продуктов. Ранее решением коллегии ЕЭК от 24 февраля 2016 года была обнулена ввозная таможенная пошлина на какао-пасту, какао-масло и какао-жир. До этого на какао-пасту таможенная пошлина составляла 3%, на какао-масло и какао-жир — 5%», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что введение временной нулевой ставки ввозных таможенных пошлин оказалось эффективной мерой поддержки кондитерских предприятий.

«Анализ импорта/экспорта какао-бобов, продуктов их переработки и готовых изделий, содержащих какао, из союза и на его территорию подтверждает достижение поставленных целей. Так, с апреля 2016 года по март 2017 года в условиях применения нулевых ставок ввозных таможенных пошлин на какао-продукты отмечено увеличение объема экспорта из ЕАЭС готовых изделий, содержащих какао, таких как шоколад, шоколадные конфеты, изделия из шоколада», — утверждают в ЕЭК.

По данным комиссии, по сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 годов экспорт готовых изделий за пределы ЕАЭС увеличился на 15,5% и составил 92,2 тыс. тонн на сумму $284,5 млн, при этом экспорт в страны дальнего зарубежья увеличился на 46%. Объем импорта готовых изделий, содержащих какао, уменьшился на 0,2% и составил 74,4 тыс. тонн на сумму $378,5 млн.