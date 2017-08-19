Российский министр сообщил о жесткой позиции в ОПЕК+ к «необязательным» странам

Алматы. 19 августа. КазТАГ — Неисполнение договоренностей по сокращению добычи нефти стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+) подвергается детальному разбору с каждой страной, сообщил журналистам министр энергетики России и сопредседатель мониторингового комитета при ОПЕК Александр Новак.

«Наша позиция довольна простая и жесткая — все страны должны выполнять условия соглашения. Те обязательства, которые на себя взяли другие страны, — они не такие уж и великие. Конечно, мы негативно относимся в фри-райдерам, которые пользуются ситуацией за счет других. Важно, чтобы все соблюдали 100%-ное исполнение обязательств, которые на себя взяли», — цитирует А.Новака агентство ТАСС.

«Мы часто общаемся с нашими коллегами, у которых, по данным (аналитических) агентств, есть неисполнение. Иногда идет спор по поводу данных, что те шесть агентств не всегда учитывают. Детально идут разбирательства данных с этой страной. Иногда они правы, иногда нет. Сложный механизм, так как четких данных не существуют, которые бы все учитывали и зачастую (информация) подтверждается косвенными показателями», — пояснил А.Новак.

Напомним, вопрос слабой дисциплины некоторых стран альянса обсуждался на последнем комитете по мониторингу соглашения ОПЕК+, который прошел в Санкт-Петербурге 24 июля. По итогам 6 мес. средний уровень исполнения договоренностей участниками составил 98%. Однако некоторые страны не сокращали в соответствии со своими квотами, сетовал тогда министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. Он намеревался провести личные переговоры с руководством этих стран.

Так, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), Казахстан, обязавшийся сократить добычу на 20 тыс. баррелей, наоборот, повысил ее в июле на 73 тыс. баррелей по отношению к октябрю прошлого года. Это произошло на фоне роста добычи на недавно запущенном месторождении Кашаган. МЭА также отмечает низкий коэффициент сокращения у Ирака, ОАЭ и Малайзии. Ближайшие консультации с представителями этих стран состоятся в рамках технического комитета ОПЕК+ на экспертном уровне в Вене 21 августа.

Ранее сообщалось, что ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 20 тыс. приходится на Казахстан. Соглашение было заключено на I полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года.