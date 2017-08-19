Алматы. 19 августа. КазТАГ – Задержаны все нарушители казахстанско-кыргызской границы в Жамбылской области, оказавшие сопротивление пограничникам, сообщил телеканал «Астана».

«Все лица, которые были задействованы в нарушении, все лица которые нанесли повреждение инженерно-техническим сооружением пограничной службы, на данном участке они выявлены, сейчас ведутся опросы, допросы следственные мероприятия. Я думаю, в ближайшее время результаты будут озвучены», — заявил телеканалу заместитель главы КНБ, директор пограничной службы КНБ РК Дархан Дильманов.

Также он добавил, что в отношении военнослужащего солдата срочной службы, выстрелившего в нарушителей, также возбуждено уголовное дело.

«Но мы надеемся, что следственные органы они разберутся и примут правильное решение», — заключил Д.Дильманов.

Напомним, 12 августа около 20.00 во время несения службы по охране и защите государственной границы пограничным нарядом погранзаставы «Жасоркен» Таразского пограничного отряда регионального управления «Оңтүстік» ПС КНБ РК была обнаружена группа нарушителей – около 15-20 человек, которые прокладывали проход в спиральном барьере, прикрывающем государственную границу Казахстана с Кыргызстаном. Они пытались перегнать лошадей. Законным требованиям пограничников о прекращении противоправных действий нарушители не подчинились и начали закидывать их камнями. Двое пограничников получили повреждения в области головы. Старший пограничного отряда сначала сделал предупредительный выстрел в воздух из АК-74, но нарушители продолжили закидывать военнослужащих камнями. После этого он сделал 2 выстрела в сторону нападавших. В результате один был ранен, остальные, подхватив его, скрылись в направлении ближайшего населенного пункта на территории Казахстана. Позднее стало известно, что получивший ранение нападавший скончался, им оказался житель с. Жасоркен Жамбылского района Жамбылской области, гражданин Казахстана.

В отношении лиц, совершивших незаконные действия в отношении пограничников, ведется досудебное расследование по ч.2 ст.380 УК РК (применение насилия в отношении представителей власти). Данное уголовное дело расследуется РОВД Жамбылского района Жамбылской области.

Также для объективного расследования всех обстоятельств дела и дачи надлежащей оценки действиям всех участников данного конфликта военно-следственным управлением МВД ведется досудебное расследование и в отношении военнослужащих, применивших боевое оружие по статье 451 части 2 пункту 1 Уголовного кодекса (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия, с применением оружия). Данное уголовное дело находится на контроле главной военной прокуратуры.