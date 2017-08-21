Из 51 претендента на пост президента Кыргызстана официально зарегистрированы ЦИК только двое

Алматы. 21 августа. КазТАГ – Из 51 претендента на пост президента Кыргызстана официально зарегистрированы Центральной комиссией по проведению выборов и референдумов только двое, сообщает КирТАГ.

«Регистрация официальных кандидатов завершится 31 августа. И к сегодняшнему дню список желающих попробовать свои силы в президентской гонке сократился до 51. Несколько претендентов добровольно отказались от участия в выборах, другие, трезво оценив свои возможности, решили отказаться от прохождения теста на знание госязыка. Двое кандидатов не смогли сформировать избирательные фонды и были исключены по решению ЦИК», — говорится в сообщении.

Напомним, что изначально в ЦИК Кыргызстана подали заявление на участие в выборах президента страны 59 человек. Среди них – 6 пенсионеров, 6 – безработных, 7 – женщин, остальные – депутаты Жогорку Кенеша, общественные деятели, бывшие премьеры и действующий глава кабинета министров.

В начале августа 3 политические партии – «Онугуу –Прогресс», «Бутун Кыргызстан» и «Ата-Журт Мекенчил» – заявили о намерении объединиться. При этом их кандидаты шли на выборы от каждой партии отдельно. Теперь партии заявили о выдвижении единого кандидата, имя претендента еще не озвучено.

Согласно законодательству страны, президентом Кыргызской Республики может быть избран гражданин страны, не имеющий гражданства иностранного государства, не моложе 35 лет и не старше 70 лет, владеющий государственным языком и проживающий в КР в совокупности не менее 15 лет. Кроме того, претенденты должны создать избирательный фонд и внести в качестве избирательного залога 1 млн сомов, а также предоставить в Центральную избирательную комиссию сертификат, подтверждающий уровень владения в должной мере государственным языком. Чтобы получить этот документ, кандидатам нужно набрать не менее 60 баллов при прохождении тестирования.

«По информации национальной комиссии по госязыку, на сегодняшний день из общего числа лиц, желающих участвовать в выборной гонке, 47 уже прошли тестирование. Из них шестеро не смогли набрать нужное количество баллов. Документ, подтверждающий уровень владения госязыком, вручен 43-м кандидатам», — сообщает КирТАГ.

Кроме того, по данным Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов, из общего количества претендентов на сегодняшний день официально зарегистрированы только двое – экс-премьеры Кыргызстана Темир Сариев и Омурбек Бабанов.

«О.Бабанов сдал в ЦИК более 100 тыс. подписей в свою поддержку. Т.Сариев предоставил более 61 тыс. подписей, из них действительными признаны более 58 тыс. Третий претендент из высшего эшелона – действующий премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков сдал в ЦИК 50 тыс. подписей от своих сторонников. Действительными признаны около 46 тыс.», — отмечается в сообщении.

Вместе с тем решение о регистрации С.Жээнбекова кандидатом в президенты КР ЦИК еще не оглашено. Как только С.Жээнбеков станет официальным кандидатом, он будет обязан покинуть пост главы правительства и передать свои полномочия первому вице-премьеру Мухаммедкалыю Абулгазиеву, который будет исполнять обязанности премьера до избрания главы кабмина жогорку кенешем.

Агитационная кампания кандидатов начнется 10 сентября и закончится 13 октября. Выборы президента Кыргызстана назначены на 15 октября.