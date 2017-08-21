Почти 4 млн жителей востока Украины нуждаются в медицинской помощи

Алматы. 21 августа. КазТАГ – Почти 4 млн жителей востока Украины, где продолжается вооруженный конфликт, нуждаются в медицинской помощи, сообщает центр новостей ООН со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

«По данным организации, с начала конфликта под обстрел попали 160 медицинских учреждений по обе стороны линии соприкосновения. 130 из них либо частично, либо полностью прекратили работу. Руководители более чем 400 больниц сообщают о том, что им катастрофически не хватает лекарств. При этом 3,8 млн жителей востока Украины нуждаются в медицинской помощи», — говорится в сообщении на сайте центра.

При этом указывается, что ресурсы в сфере здравоохранения практически иссякли, стремительно сокращаются масштабы гуманитарного финансирования. В регионе не утихают боевые действия, больницы и поликлиники нередко оказываются под обстрелами и получают серьезные повреждения.

В ВОЗ призывают международное сообщество принять срочные меры и оказать украинцам необходимую поддержку.

Напомним, вооруженный конфликт в Украине продолжается с 2014 года. Только за 6 мес. этого года управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 78 случаев гибели и 363 ранений мирных жителей, что на 26% больше, чем в январе-июне 2016 года (49 убитых и 277 раненых). Основной причиной смерти гражданских лиц на востоке Украины остаются минометные обстрелы, на втором месте – противопехотные мины, неразорвавшиеся боеприпасы и мины-ловушки.

Между тем по данным Международного Комитета Красного Креста, жертвами вооруженного конфликта в Донбассе с 2014 года стали 2,7 тыс. мирных жителей.