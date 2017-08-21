На мукомольном комбинате в Семее произошел взрыв; пострадал 1 человек

Алматы. 21 августа. КазТАГ – На мукомольном комбинате в Семее ликвидировали пожар, который произошел в результате взрыва мелкодисперсной пыли, сообщили в управлении по ЧС города.

«21 августа в 11.46 на пульт службы «101» от пожарной охраны мукомольного комбината поступило сообщение, что на территории элеватора произошел взрыв с дальнейшим распространением огня. По прибытию на место пожара было установлено, что в рабочей башне элеватора при технологическом процессе подработки зерна в сепараторе произошел взрыв зерновой пыли», — говорится в сообщении в понедельник.

От взрыва пострадало здание рабочей башни, в следствии чего произошло обрушение бетонных конструкций пола. Кроме того, взрыв спровоцировал возгорание деревянных конструкций стеллажей, дверные и оконные проемы, транспортерные ленты.

«В ходе разведки пожарными была обнаружена пострадавшая 1970 года рождения, являющая работником комбината. Женщина получила термические ожоги 1 степени запястьев обеих рук и кончика носа. Пострадавшей была оказана медицинская помощь. От госпитализации женщина отказалась», — сообщили в управлении по ЧС.

В ликвидации пожара были задействованы 45 человек личного состава и 10 единиц техники. В 13.51 огонь был полностью ликвидирован.

В настоящее время по причине пожара отрабатываются три версии: неосторожное обращение с огнем, нарушение технологического процесса и несоблюдение требований пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ.

Сотрудники государственного пожарного контроля не исключают версию того, что был нарушен процесс уборки очищения помещения. Согласно правил пожарной безопасности электродвигатели, распределительные устройства, проводники, светильники должны регулярно очищаться от пыли в соответствии с утвержденными графиками. Кроме того, как отметили в УЧС, по требованиям пожарной безопасности взрыворазрядители над молотильными машинами должны содержатся в исправном рабочем состоянии, а пред началом работы зерноочистительные машины регулируются на воздушный режим в аспирационных каналах, обеспечивающий качественную аэродинамическую очистку зерна и исключающий выделение пыли в помещение.