Преобладающими в структуре мирового спроса на энергоносители до 2040 г. останутся ископаемые источники — Карабалин

Астана. 21 августа. КазТАГ — Оксана Скибан . До 2040 года в мире сохранится тенденция потребления ископаемых источников энергии, полагает заместитель председателя казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Узакбай Карабалин.

«Несмотря на определенную эволюцию, глобальная энергетика уже долгое время сохраняет свою ресурсную структуру и радикальных изменений в ближайшие 20 лет пока не просматривается. По последним прогнозам международных агентств, к 2040 году 57% потребляемых энергоресурсов составят нефть и газ, еще 20% придется на уголь. То есть 2/3 мирового спроса будут на счету ископаемых источников», — сказал У. Карабалин в ходе конференции по проблеме изменения климата.

При этом он отметил, что примерно похожие соотношения получились у авторов национального доклада Kazenergy, который будет представлен в начале сентября.

Спикер также отметил, что за 25 лет глобальное потребление энергии возрастет на 30%.

По данным Kazenergy, география спроса на энергоресурсы распространяется на страны, где идет активная индустриализация и урбанизация, – «в сторону Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии».

«Есть прогнозы, что через 20 лет спрос на нефть только в Китае и Индии будет равен суммарному спросу всего ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития – КазТАГ). В нефтегазовой отрасли завершается эпоха легкоизвлекаемой нефти. С 2020 года начнется значительная трансформация структуры углеводородов. Доминирующие и действующие в настоящее время месторождения существенно сократят свою долю в производстве, новые месторождения сейчас только начинают этап коммерческой эксплуатации или их еще надо открыть», — пояснил У. Карабалин.

Он также акцентировал внимание на издержках угольной отрасли на внедрение экологически чистых технологий.

«К примеру, новые варианты таких технологий возможны к внедрению в Азии в ближайшие десятилетия, но при условии, что уголь будет стоить более $150 за тонну. Это вдвое выше, чем ожидаемые цены, которые могут быть приемлемыми для потребителя угля. По нашим расчетам, несмотря на активный рост, совокупные доля ветровой и солнечной энергетики в мировом производстве электроэнергии в 2040 году составит около 16%. В настоящий момент показатель равен 6%», — указал он.

В заключение замглавы ассоциации добавил, что полноценные возобновляемые источники энергии «еще далеки от ведущих ролей в мировой энергетике», поэтому необходимо искать пути и методы, чтобы эти темпы увеличить максимальным образом.