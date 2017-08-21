Астана. 21 августа. КазТАГ — Арсен Аскаров . Газификация Астаны обойдется в Т260 млрд, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

«Нацкомпания «КазТрансГаз» подготовила технико-экономическое обоснование проекта. Оно прошло государственную экспертизу. Маршрут проекта начинается в Кызылординской области, оттуда планируется провести газопровод протяженностью в 1800 км через Карагандинскую область в Астану. Мощность газопровода составит 3 млрд кубометров в год, а цена превышает 260 млрд тенге», – сказал К. Бозумбаев на пресс-конференции в правительстве в понедельник.

По его словам, дороговизна проекта газификации Астаны вынуждает изыскивать средства.

«Мы всесторонне рассмотрели и обсудили этот вопрос и направили его в правительство. Первый вице-премьер (Аскар Мамин – КазТАГ) рассматривает этот вопрос. У «КазМунайГаза» нет возможности для привлечения кредитных ресурсов, так как у них очень большая кредитная нагрузка. Поэтому вопрос решается через «КазТрансГаз». Через «КазМунайГаз» по финансированию в настоящее время возникают проблемы, а мы стараемся для этого привлечь инвесторов со стороны», – добавил он.

Руководство АО «КазТрансГаз» ранее заявило, что готово в течение года проложить трубопросвод из Кызылорды до Астаны и в последующем сделать ответвления на Кокшетау и Петропавловск.

В конце декабря 2015 года стало известно, что члены кабмина работают над новым проектом по обеспечению столицы газом. В июне 2017 года, комментируя вопрос газификации Астаны на отчетной встрече с населением, К.Бозумбаев не смог назвать точных сроков.