Новая стратегия США предусматривает увеличение военного контингента в Афганистане и усиление давления на Пакистан

Алматы. 21 августа. КазТАГ – Новая стратегия президента США Дональда Трампа по Афганистану, которую Белый дом пообещал представить 21 августа, предусматривает увеличение военного контингента США в этой стране и усиление давления на Пакистан, сообщает РБК со ссылкой на телеканал CBS.

«Новая стратегия президента США Дональда Трампа в отношении Афганистана включает в себя увеличение американского контингента в стране на четыре тысячи человек и усиление давления на Пакистан, сообщает телекомпания CBS News со ссылкой на официальные источники. По информации издания, Трамп пойдет навстречу пожеланием военных и увеличит военное присутствие США в Афганистане», — говорится в публикации.

Вместе с тем в качестве крайней меры воздействия на Пакистан Белый дом рассматривал возможность внесения этой страны в список стран-спонсоров терроризма, сокращение объемов помощи исламской республике и ее исключение из списка основных союзников США вне НАТО.

Как напоминает РБК, Вашингтон обвиняет Исламабад в предоставления убежища террористам и добивается прекращения этой практики.

20 августа Белый дом официально объявил, что вечером в понедельник Д.Трамп огласит новую стратегию США в Афганистане.