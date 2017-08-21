Следовавшая на вызов пожарная машина перевернулась в результате столкновения с иномаркой в Алматы

Алматы. 21 августа. КазТАГ – В Алматы следовавшая на вызов пожарная машина столкнулась на перекрестке с иномаркой, в результате чего опрокинулась на бок, передает корреспондент агентства.

Так, пожарная машина следовала по ул. Кунаева в северном направлении на вызов. На пересечении с ул. Гоголя, проезжая на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами, пожарная машина столкнулась с автомобилем BMW, следовавшим по ул. Гоголя в восточном направлении. В результате столкновения пожарная машина опрокинулась на бок.

В ДТП обошлось без пострадавших.

Как сообщили в ДЧС города, 20 августа в 23.32 на пульт «101» поступило сообщение о горении нефункционирующего здания по ул. Макатаева, около д.53. Перевернувшаяся пожарная машина следовала на этот вызов.

«К моменту прибытия пожарных обстановка была следующая: горела 1 этажная пристройка с переходом огня на 3-этажное не функционирующие здание. Пинятыми мерами огнеборцев пожар локализован в 23.53 и ликвидирован в 00.35. Площадь составила 250 кв. м», — сказала официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова.