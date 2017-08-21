Пытавшиеся вылететь в Лондон двое сирийцев с поддельными паспортами задержаны в Астане

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Астана. 21 августа. КазТАГ – Двое граждан Сирии пытались выехать в Великобританию по документам граждан Болгарии, сообщила пресс-служба погранслужбы КНБ РК.

«Наряд отдела пограничного контроля «Астана» на рейсе Астана-Лондон выявили двух граждан Сирии, предъявивших на проверку паспорта граждан Болгарии. Документы были с частичной подделкой – путем замены листа с установочными данными», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник. 

Со слов задержанных, они пытались выехать в Великобританию в поисках лучших условий жизни.

По факту задержания проинформированы представители правоохранительных и взаимодействующих органов.

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