Премьер-министр Кыргызстана подал в отставку

Алматы. 21 августа. КазТАГ – Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании правительства в понедельник заявил о своей отставке, передает КирТАГ.

«Я принял решение об отставке, так как вопрос выборов президента и мое участие в выборах очень политизируется, поэтому я принял такое решение. Сегодня занесу прошение об отставке президенту», — сказал С.Жээнбеков.

Ранее премьер сообщил журналистам, что он мог бы только на время выборов оставить должность премьера.

«Об этом мне говорили и соратники, но я решил быть со всеми кандидатами на равных», — заявил он.

Исполнять обязанности премьера до решения парламента о выборах нового главы правительства будет первый вице-премьер Мухаммедкалый Абулгазиев.

Как сообщает КирТАГ, сегодня ЦИК КР официально зарегистрировал С.Жээнбекова кандидатом на пост президента страны. В связи с этим, согласно выборному законодательству КР, глава кабмина ушел в отставку, чтобы на равных с остальными кандидатами принять участие в выборной гонке.

С.Жээнбеков является 27-м премьер-министром КР с момента независимости страны и был избран на данную должность 13 апреля 2016 года.

С.Жээнбеков выдвинут кандидатом на пост президента КР от партии СДПК.

Выборы президента Кыргызстана назначены на 15 октября.

Как сообщалось ранее, помимо С.Жээнбекова, из 51 претендента на пост президента Кыргызстана официально зарегистрированы Центральной комиссией по проведению выборов и референдумов два человека – экс-премьеры Кыргызстана Темир Сариев и Омурбек Бабанов.