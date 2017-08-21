Казахстан и Россия проведут совместную оперативно-профилактическую операцию по противодействию обороту наркотиков

Астана. 21 августа. КазТАГ – Казахстан и Россия по итогам третьего заседания объединенной коллегии министерств внутренних дел РК и РФ в Иркутске договорились провести совместную оперативно- профилактическую операцию в Прикаспийском регионе, сообщила пресс-служба МВД РК.

«На встрече рассмотрены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества органов внутренних дел Казахстана и России в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. По данному вопросу принято решение о проведении в приграничных регионах Казахстана и России оперативно-профилактической операции в Прикаспийском регионе», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Кроме того, стороны обменялись мнениями об организации сотрудничества министерств в сфере противодействия незаконной миграции, путях по активизации оперативного обмена сведениями об изменениях национального законодательства и о положительном опыте работы сторон по данному направлению.

«По итогам заседания главами делегаций подписаны решения в сфере совершенствования межведомственного взаимодействия в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также организации двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с незаконной миграцией, а также утвержден план работы коллегии на 2018 год», — сообщили в МВД РК.

Заседание прошло 20-21 августа. В работе коллегии приняли участие министры внутренних дел Казахстана и России Калмуханбет Касымов и Владимир Колокольцев, их заместители, начальники служб центральных аппаратов МВД РК и РФ, начальники ДВД отдельных регионов и др.

Следующее заседание объединенной коллегии министерств внутренних дел РК и РФ пройдет в Казахстане.