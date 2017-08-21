У акима Восточного Казахстана появился новый заместитель

Алматы. 21 августа. КазТАГ – Заместителем акима Восточно-Казахстанской области назначен Шалкар Байбеков, сообщила пресс-служба областного акимата.

«Глава региона Даниал Ахметов представил своего нового заместителя. На эту должность назначен Ш. Байбеков, ранее работавший государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

50-летний Ш. Байбеков имеет 2 высших образования – юридическое и экономическое.

Ранее, с 2008 по 2014 год, он руководил налоговым управлением по Есильскому району налогового департамента по Астане.