Астана. 21 августа. КазТАГ — В Казахстане за 2,5 года утеряны 3,5 тыс. уголовных дел, заявили в генеральной прокуратуре РК.

«Ежегодно расследуется свыше 500 тыс. дел. Все на бумаге. Дело можно потерять, сфальсифицировать или вовсе уничтожить. Зачастую никто не узнает. За 2,5 года потеряли 3,5 тыс. дел. За подделку доказательств осуждены 33 сотрудника», — говорится в сообщении на странице генпрокуратуры в Facebook в понедельник.

«Для проверки заявлений дела из регионов ждем 2-3 недели. Еще 20 дней уходит на их возврат. Таким образом «путешествуют» сотни тысяч дел», — добавили в ведомстве.

Как утверждают в генпрокуратуре, перенос дел в е-формат — один из первых шагов для устранения этой проблемы.

«Мы готовы с 1 июля 2018 года перевести весь уголовный процесс в цифровой формат. Это не потребует дополнительных средств», — отмечено в сообщении.

Как сообщалось, комитет по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры разработал программу «Е-уголовное дело», которая апробируется в Казахстане с 15 августа.

«С 15 августа т.г. первыми программу апробируют в Астане и Жамбылской области, с 10 сентября — в Атырауской и Восточно-Казахстанской, а с 20 сентября – в Западно- и Южно-Казахстанской областях», — уточнили в генпрокуратуре.