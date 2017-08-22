Генсек ОДКБ встретится с Назарбаевым во время визита в Казахстан

Астана. 22 августа. КазТАГ – Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров 23-25 августа посетит Казахстан, где встретится с президентом РК Нурсултаном Назарбаевым, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

«23-25 августа с.г. генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Ю. Хачатуров посетит Республику Казахстан. Поездка состоится в рамках серии визитов в государства-члены ОДКБ с целью обсуждения вопросов подготовки к сессии совета коллективной безопасности и совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, которые состоятся осенью 2017 года в городе Минске», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОДКБ во вторник.

«В ходе визита Ю.Хачатурова запланирована встреча с президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым. Также ожидается, что генеральный секретарь ОДКБ проведет переговоры с помощником президента — секретарем Совета безопасности Владимиром Жумакановым, министром иностранных дел Кайратом Абдрахмановым, министром обороны Сакеном Жасузаковым», — отмечается в информации.