Астана. 23 августа. КазТАГ – Погода без осадков сохранится в среду на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 м/с, +28+30.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +24+26.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях сохраняется ясная погода, осадков не ожидается, +27+32, +28+33 и +27+32 соответственно; утром в Северо-Казахстанской и Костанайской областях местами возможен туман. На территории Павлодарской области местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 18 м/с, +25+30.

В Карагандинской области без осадков, +23+28. В Восточно-Казахстанской области утром местами туман, днем – кратковременные дожди с грозами, усиление ветра 15-20 м/с, +22+27.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях сохраняется ясная погода без осадков, местами усиление ветра 15-20 м/с, +26+31, +30+35 и +30+35 соответственно; в Южно-Казахстанской и Кызылординской областях порывы ветра могут достигать 23-28 м/с. На территории Алматинской области также сохраняется ясная погода, осадков не ожидается, +24+29.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях синоптики также прогнозируют ясную погоду без осадков, +35, +38, +35 и +35 соответственно; в Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях местами усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области возможны пыльные бури.

На большей части Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, местами Костанайской, Восточно-Казахстанской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки на отдельных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности.