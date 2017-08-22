Назарбаев считает важным продолжать совместную работу с зарубежными компаниями на титано-магниевом комбинате в ВКО

Астана. 22 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Астане с руководством АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (УК ТМК), сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе встречи Н.Назарбаев отметил позитивные результаты деятельности предприятия за последние годы.

«Президент Казахстана обратил внимание на необходимость дальнейшего развития инновационных проектов с привлечением зарубежных компаний, что станет большим подспорьем для последующего роста предприятия», — говорится в сообщении на сайте Акорды во вторник.

Как отмечается, президент предприятия А.Мамутова доложила главе государства о работе с иностранными партнерами.

«В 2014 году совместно с французским правительством было создано второе предприятие по производству титановых слитков и изделий, предназначенных для атомной промышленности. На сегодняшний день строительства завода закончено, и 15 сентября текущего года пройдет презентация открытия завода», — сообщила глава АО «УК ТМК».

Кроме того, А.Мамутова рассказала о совместной деятельности с южнокорейской компанией POSCO.

«Реализация совместного проекта и использование современных технологий позволит совместному казахстанско-корейскому предприятию выйти на мировой рынок плоского титанового проката», — отметила А.Мамутова.

Президент АО «УК ТМК» указала, что титаносодержащее сырье приобретается в дальнем зарубежье в соответствии с международным авиакосмическим стандартом.

«В этом году в рамках программы развития АО «УК ТМК» до 2022 года начато строительство второй обогатительной фабрики по производству ильменитового концентрата. Для увеличения казахстанского содержания внедрены новые технологии, разработанные совместно со специалистами Ульбинского металлургического комбината», — заключила А.Мамутова.